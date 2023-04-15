بينها دولتان عربيتان.. 5 دول افريقية تبرز في اكتشاف الذهب

2023/04/15 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استحوذت قارة أفريقيا على حصة بنحو 27.4% من إجمالي الإنتاج العالمي من الذهب، البالغ نحو3 آلاف طن سنوياً.

فيما بدأت عدد من البلدان الأفريقية في زيادة التنقيب عن الذهب وإنتاجه بشكل كبير خلال 2023 لتعزيز وضعها الاقتصادي الذي يرزح تحت وطأة التضخم وأزمة الديون المتراكمة.

ونما الإنتاج العالمي من الذهب خلال 2022 بنحو 2.2 % إلى 3660 طن حسب بعض التقديرات، في الوقت الذي تضم فيه أفريقيا مناجم ذهب شهيرة عالمياً منها: منجم "لولو" (LOULO) في مالي و"ليهير" (Lihir) في غينيا الجديدة و"كيبالي" (Kibali) في الكونغو الديمقراطية.

ومع اتجاه العديد من دول العالم إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية، ثمة تركيز كبير من الدول والشركات الأجنبية العالمية على تعزيز شركاتها مع الدول الأفريقية لمزيد من الاكتشافات الجديدة لمناجم الذهب.

وبرزت 5 دول افريقية في اكتشافات الذهب الجديدة خلال 2022 وهي: أوغندا وغينيا ومصر وغانا والمغرب، وفقاً لمنصة " ENERGY CAPITAL & POWER".

ويمثل إقليم غرب أفريقيا بوجه عام واحداً من أبرز الأقاليم الفرعية المنتجة للذهب خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ضم 3 دول من بين أبرز 5 دول منتجة للذهب العام 2022 وهي غانا ومالي وبوركينافاسو.

وتعززت أبعاد التنافس الدولي على الذهب؛ شأنه شأن باقي الموارد الاقتصادية الأفريقية في الوقت الذي أصبحت فيه أفريقيا ثاني أكبر المناطق المنتجة للذهب في العالم بعد الصين.

ووفقاً لمركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، ومقره أبوظبي، يعد الذهب، مورداً اقتصادياً استراتيجياً في أفريقيا، كما بات مسرحاً وحافزاً كبير للتنافس الدولي في القارة السوداء خلال الآونة الأخيرة.

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