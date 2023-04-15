وزير الكهرباء: النجف ستشهد أول مشروع للطاقة النظيفة بتنفيذ شركة سعودية

2023/04/15 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، السبت، سعي الوزارة للوصول إلى معدل إنتاج 24 ألف ميغا واط في الصيف المقبل .

وقال فاضل في بيان، إن "نريد ضمن الخطة المعدة لوزارة الكهرباء لصيف ٢٠٢٣، أن نصل إلى معدل إنتاج 24 ألف ميكاواط، وهذا يعني زيادة في الإنتاج عن الصيف الماضي بحدود ٣٥٠٠ ميكاواط، ما سينعكس على ساعات التجهيز والتي نتوقع أن تتحسن خلال الفترة المقبلة".

وأضاف، أن "إنتاج الطاقة الكهربائية ﻻ يلبي طموح كل العراقيين لأن ملف الكهرباء يحتاج إلى حل جذري"، مؤكداً أن "الحكومة الحالية أعدت خططاً واقعية لإنهاء ملف نقص التجهيز".

ولفت إلى أن "وزارة الكهرباء تحتاج إلى دعم جميع المعنيين لكي تستطيع الوصول إلى تجهيز يصل الى 24 ألف ميكاواط" ،

وبشأن الطاقة النظيفة، ذكر فاضل: "لدينا نقص بحدود 13 ألف ميكاواط، وسنعمل على تقليل هذا النقص بمختلف اﻻتجاهات من خلال تنفيذ المحطات المركبة والتي ستضيف 4 آلاف ميكاواط بدون وقود، والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة والشمسية عن طريق اﻻستثمار مع الجانب السعودي، والذي سيضيف ١٠٠٠ميكاواط من الطاقة و٢٥٠ ميكاواطاً ستنتجه شركة باور جاينا الصينية".

ونوه إلى أن "أول مشروع للطاقة النظيفة سينفذ في محافظة النجف الأشرف من قبل الجانب السعودي"، مؤكداً أن "وزارة الكهرباء استطاعت أن تذلل جميع المعوقات في هذا المشروع وخصصت قطعة أرض بالتعاون مع الحكومة المحلية".

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