2023/04/15 | 20:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن قيام مركز كمرك مندلي الحدودي باعادة اصدار ارساليات شيش تسليح الى الجانب الايراني لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية .و ذكرت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز ان “عملية الاعادة تمت من خلال لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض و بحضور الجهات ذات العلاقة”.

ظهرت المقالة اعادة اصدار ارساليات “شيش تسليح” الى الجانب الايراني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة اصدار ارساليات “شيش تسليح” الى الجانب الايراني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة اصدار ارساليات “شيش تسليح” الى الجانب الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).