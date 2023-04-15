بعد تداول فيديو قاعدة مروي.. بيان للجيش المصري عن قواته في السودان

2023/04/15 | 21:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الجيش المصري إلى الحفاظ على أمن وسلامة قواته المتواجدة في السودان، بعد إعلان قوات الدعم السريع شبه العسكرية احتجازها عدد من عناصر القوات المصرية في قاعدة مروي شمالي البلاد، التي على هامش اشتباكاتها الدائرة على مدار اليوم مع الجيش...

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