2023/04/15 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أشادت صحيفة كومن كونسيت الامريكية المعنية بالشؤون الأدبية ونقلا عن صحف ومجلات أخرى مختصة بالمجال الادبي، بصدور رواية "علي العراقي"، اليوم السبت، في ولاية يوتاه الامريكية، متحدثة عن الإرث العراقي ومحاولة الأمريكيين لدمج العراقيين بمجتمعهم.

وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، إن "الرواية والتي تتحدث عن الطالب العراقي علي الذي يدرس في الولايات المتحدة الامريكية ضمن بعثة تبادل دراسي ويقيم مع عائلة أمريكية، والاحداث التي مر بها نتيجة لمحاولة استمالته الى الثقافة المحلية والديانة المسيحية"، معلنة بأن "الرواية تؤكد صعوبة تحقيق ذلك مع العراقيين".

وأوضحت نقلا عن نص داخل الرواية "العراق بلد قديم، الإسلام دين قديم، نحن من نملك البلد والدين الجديدين وان حاولنا دمج المسلمين بالديانة المسيحية فان تلك ستكون نهايتنا، ثقافتهم قديمة جدا وان أي محاولة منا لدمجهم ستقود الى دمجنا نحن بثقافتهم دون ان نعلم حتى، ان حاولنا سنصبح مسلمين كما أصبحت المسيحية روما"، بحسب وصف الرواية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بلد قديم وارث لا يمكن محوه".. صحف أمريكية تشيد برواية "علي العراقي") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بلد قديم وارث لا يمكن محوه".. صحف أمريكية تشيد برواية "علي العراقي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).