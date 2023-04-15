300 مليون دولار شهريًا.. إيرادات منافذ الاقليم بـ

2023/04/15 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم السبت، أن إيرادات وعائدات المنافذ في إقليم كردستان تذهب لجيوب الأحزاب الحاكمة.

وقال الشيخ في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المنافذ الحدودية مسيطر عليها من قبل الأحزاب الحاكمة وهناك منافذ في السليمانية تعود لعوائل وعشائر لديها نفوذ حزبي".

وأضاف أن "عائدات المنافذ شهريا تتجاوز 300 مليون دولار، ولكن لاتدخل إلى ميزانية وزارة المالية في حكومة الإقليم، وانما تذهب للأحزاب مباشرة".

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