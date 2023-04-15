خبير يستعرض 3 فوائد لمبادرة

2023/04/15 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم السبت، ان خطوة وزارة التجارة بتبديل مادة الطحين بالحصة التموينية بالصمون خطوة إيجابية.

وقال المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، ان "تحرك وزارة التجارة نحو استبدال مادة الطحين بالحصة التموينية بالصمون من قبل الافران خطوة إيجابية، وهذه الخطوة ربما ستدفع نحو خفض أسعار الصمون في الافران، كما ستوفر ملايين الدولارات الى الحكومة".

وبين ان "هناك الكثير من المواطنين لا يستلمون مادة الطحين من الوكلاء وهناك تكدس لهذا الطحين لديهم، مما يدفع الى اتلافه وجعله علفاً للحيوان، رغم ان هذا الطحين يكلف الحكومة ملايين الدولارات، ولهذا الخطوة إيجابية ولها فوائد اقتصادية كبيرة لصالح الدولة والمواطن".

وكانت وزارة التجارة قد اعلنت في وقت سابق، عن دراسة مقترح لاستبدال طحين الحصة للمواطنين بـ٦٠٠ صمونة.

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