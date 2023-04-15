شاهد بالفيديو.. مواطنة عراقية نتمنى رفع المستوى المعيشي للشعب العراقي

2023/04/15 | 21:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 09NPI245hck

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