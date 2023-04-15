2023/04/15 | 21:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: استقبل الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي بمكتبه اليوم...

ظهرت المقالة المالكي: لا خيار سوى المقاومة للخلاص من اسرائيل أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: لا خيار سوى المقاومة للخلاص من اسرائيل) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: لا خيار سوى المقاومة للخلاص من اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).