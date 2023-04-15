2023/04/15 | 21:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة...

ظهرت المقالة موظفون يتلقون الرشوة ويبتزون المراجعين في صلاح الدين أولاً على المسلة.

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