البرهان.. من

2023/04/15 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدور اشتباكات عنيفة منذ ظهر، السبت، في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بالسودان بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

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