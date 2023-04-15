وزير التجارة: الدخول بشراكات مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل الأسواق المركزية

2023/04/15 | 21:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم السبت، الدخول بشراكات مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل الأسواق المركزية.

وقال الغريري للوكالة الرسمية إن” ملف الأسواق المركزية ارتبط سابقاً بالنظام الاقتصادي الذي كان يدار حصراً بمركزية من الدولة والموضوع لا يتعلق بتأهيل بنايات الأسواق فقط لإعادتها للعمل بل يرتبط بإدارة الملف من جديد وبرؤية جديدة”.وأضاف، أن” اقتصاد اليوم مفتوح أمام الجميع وهنالك مرونة وعلى أساس ذلك تم التحرك لاستثمار الأسواق المركزية قبل 4 سنوات وأحيلت من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار إلى إحدى الشركات ولكنها تلكأت في الأعمال”.وتابع، أن” ملف الأسواق المركزية عاد حالياً إلى وزارة التجارة ودخلنا في شراكات وسيتم تأهيل عدد من البنايات في الأشهر المقبلة من قبل القطاع الخاص ومنها بناية الخلاني في بغداد والتغيير قادم في هذا الملف وصولاً لإعادة الحياة لتلك الأسواق”.

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