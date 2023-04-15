غرف التجارة: دولرة الأسواق انخفضت وسعر صرف سيصل الى 140

2023/04/15 | 21:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس غرف التجارة في ديالى محمد التميمي، السبت، ان تداول الدولار في الاسواق انخفض بنسبة 10%.وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “استعمال الدولار في التبادل التجاري وتسديد الديون في الداخل او ما يعرف بدولرة الاسواق انخفضت بنسبة 10% لاول مرة منذ سنوات طويلة وبدأ الاقبال اكبر على اعتماد الدينار في انهاء الصفقات والتبادلات بين التجار داخل الأسواق المحلية”.واضاف، ان “انخفاض الدولرة ادى الى قلة الاقبال على شراء الدولار من الاسواق الموازية ودفع سعر الصرف الى 144 الف دينار لكل 100$ “، متوقعا ان “يصل سعر الصرف الى 140 الف دينار لكل 100$ نهاية نيسان الجاري”.واشار الى ان “خطوات الحكومة في اجراء تغييرات مهمة في الاسواق العراقية تجري بوتيرة جيدة حتى الان من خلال الحد من استعمال الدولار في الداخل وتقييد خروج العملة الصعبة للخارج واعتماد مبدا التداول الالكتروني في نقل الاموال الذي سيعزز من جهود الرقابة بشكل مباشر”.وتشهد اسواق ديالى وبقية المحافظات انخفاض لافت في سعر صرف الدولار في الاونة الاخيرة ووصل الى 144 فيما كان قبل اسابيع قرابة 160.

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