2023/04/15 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يدعو للنهوض بالقطاع الخاص وجعله شريكاً أساسياً في بناء البلد المركز الخبري الوطني.

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