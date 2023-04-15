العباسي يوجه بتجهيز النقاط والأبراج الخاصة بالجنود بكرفانات جيدة

2023/04/15 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم السبت، قادة الفرق بتجهيز النقاط والأبراج الخاصة بالجنود بكرفانات جيدة، وأن يشرف قادة الفرق شخصياً على هذه الأعمال.وقال العباسي في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

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