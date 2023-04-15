السوداني: الحكومة عازمة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط

2023/04/15 | 21:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان : إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب".وأضاف البيان، أن" الاجتماع ضمّ نائبي رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وشاخوان عبد الله، وأعضاء اللجنة المالية النيابية، فضلاً عن نواب رئيس مجلس الوزراء؛ وزراء الخارجية والنفط والتخطيط".وأشار إلى، أن" الاجتماع شهد مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب، ومواطن القوة والإسناد في فقراتها، وكذلك البحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأول مرة لتمتد مشاريعها الرئيسة على مدى ثلاث سنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية".واستمع السوداني" إلى ملاحظات قيمة من أعضاء اللجنة المالية، حول بعض النقاط في مشروع قانون الموازنة، وجرى قبولها بالشكل الذي يُسهم في إنضاج المشروع وتحقيق أهدافه".وأشار السوداني إلى" خطط الحكومة في التنمية والاقتصاد، والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص، مؤكداً عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة".وختم البيان، أنه" جرى خلال الاجتماع التأكيد على مواصلة عقد اللقاءات مع اللجان النيابية، من أجل المزيد من التنسيق والتعاون وصولاً إلى تكامل العمل وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين".

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