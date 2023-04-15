التجارة: الاحد تجهيز الحصة الثالثة من الطحين

2023/04/15 | 21:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة اثير داود الغريري عن

اطلاق تجهيز الحصة الثالثة من مادة

الطحين لهذا العام اعتبارا من يوم الاحد

الموافق السادس عشر من نيسان الجاري.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة نون

الخبرية نسخة منه،

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