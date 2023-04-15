2023/04/15 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سينر يطيح بموستي من مونتي كارلو للتنس { مدريد-وكالات – بلغ يانيك سينر لأول مرة في مسيرته نصف نهائي بطولة مونتي كارلو للأساتذة ذات الألف نقطة، بعدما نجح في الإطاحة بالإيطالي الواعد لورنزو موسيتي.وفاز سينر، المصنف الثامن عالميًا، على موستي، الذي تمكن من التغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دور الـ16 بنتيجة 6-2 و6-2 […]

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