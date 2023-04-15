2023/04/15 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الصالات يستعين بالمدرسة البرازيلية بدلاً عن الإيرانية بغداد- الزمان أعلن الاتحاد العراقي لكرة الـــــــــقدم عدم التجديد لمدرب منتخب خماسي الصالات محمد ناظـــــــم الشريعة.وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم في تصريح صحفي ان الاتحاد بعد اجتماعه الاخير قرر عدم التجديد مع الشريعة لموسم آخر مع تقديمه الشكر والتقدير.تكليف مدرب واضاف ان الاتحاد وبعد […]

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