2023/04/15 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاب قوى تشارك في بطولتين آسيويتين بغداد – الزمان أعلن الاتحاد العراقي لالعاب القوى، عن مشاركة منتخباته في بطولتين آسيويتين خلال شهر نيسان الحالي .وقال المدير التنفيذي للاتحاد زيدون جواد في تصريح صحفي ان المنتخب العراقي سيشارك في بطولة آسيا للناشئين المقررة اقامتها في اوزبكستان للمدة من 27 – 30 من الشهر الحالي .[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاب قوى تشارك في بطولتين آسيويتين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاب قوى تشارك في بطولتين آسيويتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).