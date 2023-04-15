السعودية والامارات وامريكا تدعو لوقف التصعيد بالسودان

2023/04/15 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بحثت السعودية والإمارات والولايات المتحدة، اليوم السبت، الأوضاع الراهنة في السودان الذي يشهد اقتتالا عسكريا بين الجيش وقوات الدعم السريع.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير […]

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