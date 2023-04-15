عضو في الصحة النيابية: رواتب موظفي وزارة الصحة رقم لم تصل اليه أي دولة

2023/04/15 | 22:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، اليوم السبت، ان نسبة رواتب موظفي وزارة الصحة من ميزانية الوزارة رقم لم تصل اليه أي دولة في العالم.

وقال شنكالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “يجب انشاء نظام صحي خاص ولا يمكن ان يستوعب النظام الصحي الحالي جميع الخريجين من المجموعات الطبية، بسبب ان جميع المخصصات المالية ستذهب الى رواتب الموظفين وحينها لن نتمكن من تقديم اي خدمة طبية”.

وأضاف ان “هذا العام رواتب الموظفين بلغت ٥٥% من موازنة الوزارة بشكل عام وهذا رقم ضخم جداً لم تصل اليه اي دولة في العالم”.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي، ان الوزارة لا تحتاج إلى تعيين الأطباء والصيادلة لأربع سنوات قادمة بسبب التضخم الموجود في الكوادر الطبية والخريجين الجدد.

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