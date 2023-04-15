الديوانيَّة توقف إحالة 12 مشروعاً لعدم أهلية الشركات المنفذة

2023/04/15 | 22:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن قسم العقود في محافظة الديوانيَّة عن الغاء 12 من أصل 40 مشروعاً أحيلت على الشركات للتنفيذ من قبل الحكومة المحليَّة السابقة لأسباب تتعلق بعدم أهلية الشركات.

وقال رئيس اتحاد المقاولين في محافظة الديوانية خضير الكرعاوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إنَّ “المشاريع التي تم إلغاء إحالتها من قبل المحافظة خطوة ضرورية في اتجاه ضمان تنفيذ المشاريع بشكل ينسجم مع الشروط المطلوبة ووفق القانون”.

وأشار الكرعاوي إلى “أهمية التأكد من رصانة الشركات وموقفها القانوني قبل إجراء إحالة المشاريع لتنفذ من قبلها”.

ودعا إلى “إعطاء الأولوية لشركات الإعمار العاملة في محافظة الديوانية لكونها تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ المشاريع وفق الشروط المحددة”.

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