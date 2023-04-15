الانواء الجوية تكشف حالة الأمطار في العراق حتى نهاية نيسان

2023/04/15 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، وجود حالات مطرية تستمر حتى اواخر نيسان الجاري، فيما اشارت الى ان شدتها غير معلومة حتى الان.

وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "بداية الأسبوع الجاري ستشهد أمطاراً خفيفة بمناطق متفرقة ومن المتوقع عودة الأمطار في الأيام المقبلة".

وأضاف أنه "بسبب التقلبات الجوية فمن المتوقع تساقط أمطار متفرقة حتى نهاية نيسان الجاري لكن تحديد شدتها غير ممكن حالياً، بسبب حالة عدم الاستقرار".

وتابع، أن "هيئة الأنواء لا تصدر تقارير عن الحالة المطرية إلا إذا كانت شديدة وفي الأيام القليلة المقبلة لا توجد مثل هكذا توقعات، ولكن في حال حدثت موجة أمطار جديدة مشابهة لما حصل يوم 11 نيسان الجاري فستصدر قبلها تقارير لتوضيح الموقف".

وتابع، أن "توقعاتنا كانت تشير إلى أن الأمطار ستستمر في هذا الموسم بشهري آذار ونيسان وهو ما حدث بالفعل وسقطت كميات كبيرة جداً" لافتاً إلى، أن "الموسم الحالي كان مبشراً بكميات أمطار لم تحدث منذ سنوات".

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