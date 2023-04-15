الطائرُ الاخضر يستأنف رحلاتِ الترانزيت بين بغداد وموسكو والمدينة المنورة

2023/04/15 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل اليوم السبت، استئناف رحلات الترانزيت بين بغداد وموسكو والمدينة المنورة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بجهود حثيثة ومتابعة مباشرة من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعدواي، استأنف الطائرُ الاخضر رحلاتِ الترانزيت بين بغداد وموسكو والمدينة المنورة"، مضيفة ان "الرحلات ستشمل قريباً خطوطا جديدة أقليمية ودولية".

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