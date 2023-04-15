العلاقات السورية العربية تؤسس لمسارات ايجابية نحو الاستقرار في العراق

2023/04/15 | 22:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: بعد 12 عاماً من عزلة دبلوماسية فرضتها على دمشق، تفتح...

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