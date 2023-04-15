قائد قوات الدعم السريع بالسودان: القوات المصرية

2023/04/15 | 22:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، إن القوات المصرية المتحفظ عليها في قاعدة مروي شمالي السودان "في الحفظ والصون"، بعد تناقل مقطع فيديو يظهر احتجاز مجموعة من القوات المصرية في القاعدة...

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