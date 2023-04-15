2023/04/15 | 22:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / عقد حزب تقدم برئاسة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة ورقة الاتفاق السياسي.وذكر الحزب في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “حزب تقدم عقد اليوم، اجتماعا لمناقشة الشؤون السياسية، وعددا من القوانين المهمة”.وأضاف، أن “الاجتماع يبحث ايضا ورقة الاتفاق السياسي”.

ظهرت المقالة ورقة الاتفاق السياسي على طاولة لقاء يجمع حزب تقدم أولاً على ايرث نيوز.

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