2023/04/15 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الغني يتفقّد معمل فصل وتسييل الغاز قبل إفتتاحه في أيار إتفاق على إستئناف تصدير النفط إلى مصفاة الأردن بغداد – قصي منذر يعتزم العراق ، توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف تصدير النفط الخام عبر مصفاة البترول الاردنية بعد نفاد الاتفاق السابق الذي كان بموجبه تصدر كمية مقدارها عشرة الاف برميل يوميا.وقالت شركة تسويق النفط […]

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