2023/04/15 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد والرياض تجدّدان الحرص على تطوير التعاون وإدامة الإستقرار إجتماع جدة التشاوري يوصي بالوقوف إلى جانب سوريا لحل الأزمة الإنسانية بغداد – ندى شوكت الرياض – الزمان بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، دور العراق وجهود المملكة في استقرار المنطقة .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان […]

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