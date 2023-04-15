2023/04/15 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطفاء يحكم السيطرة على حريق مجمع تجاري وسط السيدية المحافظات – مراسلو (الزمان) أحكمت فرق الاطفاء، سيطرتها على حريق نشب في مجمع تجاري لبيع العطور والملابس بمنطقة السيدية في بغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الاطفاء أحكمت السيطرة الكاملة على حريق اندلع داخل مبنى تجاري متعدد الطوابق لبيع العطور والملابس في منطقة السيدية)، […]

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