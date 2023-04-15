الاتحاد العراقي وبوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق

2023/04/15 | 23:12 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي دخل في أزمة جديدة (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعاً الجمعة، في مقره بالعاصمة بغداد، وشهد مشادة كلامية بين عدنان درجال رئيس الاتحاد، والعضو غالب الزاملي.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، ذكر مصدر من داخل الاجتماع، السبت، أن سبب المشادة الكلامية يعود إلى طلب الزاملي إلغاء لجنة المغتربين وتكليفه شخصياً بهذا الملف، وهو ما رفضه رئيس الاتحاد جملة وتفصيلاً.

واتهم الزاملي، درجال بعدم احترام آراء أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد الكرة، وممارسة عمله في رئاسة الاتحاد العراقي بطريقة "دكتاتورية".

وبالمقابل طلب درجال من الزاملي عدم حضور الاجتماع المقبل للاتحاد ما لم يقم بتقديم استقالته بشكل رسمي من عضوية نادي الشرطة الرياضي، كون النظام الداخلي لاتحاد الكرة لا يسمح لأعضائه بالعمل في أماكن أخرى.

يأتي هذا بعد الأزمة التي حدثت مؤخراً، إثر تصريحات يونس محمود، قائد المنتخب العراقي السابق، والنائب الثاني للاتحاد العراقي، التي هاجم من خلالها رئيس الاتحاد عدنان درجال، وطريقة عمل منظومة الكرة العراقية في الوقت الحالي.

وخلال برنامج "سحور رياضي"، الذي يعرض على قناة دجلة العراقية، أكد محمود، قبل فترة ليستت ببعيدة، أنه حاول مع المكتب التفيذي للاتحاد توقيف صلاحيات رئيس الاتحاد عدنان درجال.

وأضاف في حواره خلال هذا البرنامج: "حاولت إيقاف صلاحيات درجال كونه أبرم ووقع العقود المتعلقة ببطولة (خليجي 25) دون أن يطلع عليها المكتب التنفيذي للاتحاد، حدث جدل كبير حول هذا الموضوع وإلى الآن لم نطلع على هذه العقود".

وواصل محمود في تصريحاته "شعرت بأن البعض حاول استغلال اسمي ووضعي في الواجهة للتصدي لعديد من الأزمات التي صادفت الاتحاد.



دخلت انتخابات الاتحاد بحافز كبير، لكني فوجئت بعد فوزي بمنصب النائب الثاني للاتحاد بأن كل شيء كان محصوراً فقط بدرجال".

وأردف قائد (أسود الرافدين) السابق "أتحرك حالياً تجاه أعضاء مجلس النواب والسياسيين لدعم الرياضة ولا أحد يستطيع إيقافي.



حاولت رفع قيمة الدعم للاتحاد لرقم يقترب من 50 مليون دولار وحصلت على موافقة مجلس النواب وكانوا قريبين من تضمينها لميزانية عام 2023، لكن درجال وعلي جبار النائب الأول، منعاني من أخذ الملف لمجلس النواب دون تحديد السبب".

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