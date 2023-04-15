2023/04/15 | 23:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفاد مصدر في الجيش السوداني، اليوم السبت، بإصدار قرار يقضي بحل قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب جميع ضباط وأفراد الجيش لديها، على خلفية الأحداث الجارية في البلاد.وأكدت القوات المسلحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوداني يقرر حل قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب افراد جيشها المركز الخبري الوطني.

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