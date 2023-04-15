المالية النيابية تكشف عن جملة مشاريع خدمية في الموازنة

2023/04/15 | 23:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن وجود جملة مشاريع خدمية في الموازنة العامة المقرر التصويت عليها قريباً.وقال عضو اللجنة علي مؤنس في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “هناك جملة مشاريع خدمية في قانون الموازنة والحكومة تسلط الضوء على تلك المشاريع لغرض تنفيذ اكبر عدد منها لتمويلها بالشكل الصحيح”.

وأضاف، أن “من هذه المشاريع ما يتطلب الحاجة الفعلية لها فتناقش الأمور المالية الخاصة بها من خلال مناقلة ابواب وزيادة وتقليص مع وزارة المالية بالدرجة الاساس والوزارات المختصة”.

وفي شهر آذار الماضي قرأ مجلس النواب القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة الاتحادية.

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