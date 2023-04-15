2023/04/15 | 23:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v2CAnzOJBNo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان في النجف.. نهار ساكن وليل مفعم بالحياة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رمضان في النجف.. نهار ساكن وليل مفعم بالحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).