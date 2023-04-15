تجدد إطلاق النار بالخرطوم.. والجيش ينهي انتداب ضباطه في

2023/04/15 | 23:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدد إطلاق النار في الخرطوم وفي الخرطوم بحري، فيما سمع دوي أسلحة ثقيلة بالقرب من القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة، بعد تحول الخلاف بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى صدام مسلح، السبت.

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