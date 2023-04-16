2023/04/16 | 00:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: جلسة البرلمان غداً مخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/16 | 00:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: جلسة البرلمان غداً مخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: جلسة البرلمان غداً مخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).