2023/04/16 | 00:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bIx7W0znfzM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة تستفيق على جريمـ,ـة بشعة.. والاهالي يصفون الحادثة بالمروعة | الحصاد الاخباري 2023/4/25) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة تستفيق على جريمـ,ـة بشعة.. والاهالي يصفون الحادثة بالمروعة | الحصاد الاخباري 2023/4/25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).