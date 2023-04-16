جدول أعمال مجلس النواب لجلسة اليوم الأحد

2023/04/16 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادنشر مجلس النواب، جدول اعمال جلسته المقرر عقدها مساء اليوم الاحد.





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