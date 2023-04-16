2023/04/16 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان: الجلسة المُقبلة ستكون الأحد ومخصصة للقراءة الثانية للموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان: الجلسة المُقبلة ستكون الأحد ومخصصة للقراءة الثانية للموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).