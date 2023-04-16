2023/04/16 | 00:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس والتي تضمنت القراءة الثانية للموازنة الاتحادية.

التالي

منذ 14 دقيقة

مجلس النواب يرفع جلسته

منذ 22 دقيقة

الحلبوسي: جلسة الاحد ستخصص للقراءة الثانية للموازنة

منذ 24 دقيقة

البرلمان يؤجل التصويت على قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بطلب من ممثل الحكومة في المجلس

منذ 34 دقيقة

مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون ادارة المصادر الوراثية

منذ 50 دقيقة

الأمن النيابية: فرض القادة الأمنيين حزبياً سهل من سطوة “الدكة” العشائرية

منذ ساعة واحدة

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

منذ ساعة واحدة

المالية النيابية تكشف عن جملة مشاريع خدمية في الموازنة

منذ ساعتين

الإتصالات النيابية: اصحاب ابراج الإنترنت يفرضون الأسعار القديمة على المشتركين

منذ ساعتين

عضو في الصحة النيابية: رواتب موظفي وزارة الصحة رقم لم تصل اليه أي دولة

منذ 3 ساعات

برئاسة الحلبوسي..



اجتماع “هام” لقيادات واعضاء حزب تقدم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متضمنة القراءة الثانية للموازنة.. البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الاحد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متضمنة القراءة الثانية للموازنة.. البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).