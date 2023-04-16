هل ستمدد كيبيك ساعات العمل للعاملين في مجال الرعاية الصحية؟

2023/04/16 | 00:42 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة كيبيك أنها تدرس إمكانية تمديد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية.يأتي ذلك ضمن مفاوضاتها مع نقابات القطاع العام، حيث تريد كيبيك تمديد أسبوع العمل لبعض الموظفين في شبكة الخدمات الصحية والاجتماعية من 35 إلى 37.5 ساعة.من جهته، قال خوسيه فريشيت رئيس نقابة APTS، أن هناك ندرة في […]

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