2023/04/16 | 00:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت القيادة العامة للجيش السوداني بيانا، السبت، قالت فيه إنه "لا تفاوض ولا حوار قبل حل ميليشيا حميدتي المتمردة".

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