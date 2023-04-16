حميدتي: مستعدون لتسهيل عودة القوات المصرية من السودان

2023/04/16 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، السبت، إن قواته مستعدة للتعاون مع مصر لتسهيل عودة الجنود المصريين الذين سلموا أنفسهم لقواته في مدينة موري بشمال السودان.

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