مجلس النواب يرفع جلسته الى مساء اليوم

2023/04/16 | 00:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيما رفع جلسته الى مساء اليوم الاحد.وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، ان “البرلمان انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.واضاف ان “مجلس النواب رفع جلسته إلى اليوم الأحد الساعة 8.30 مساءً”.[…]

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