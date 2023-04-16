تبادل مئات الأسرى في اليمن

2023/04/16 | 01:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت عملية تبادل مئات الأسرى بين

الحكومة اليمنية والحوثيين، في خطوة

مهمة وسط الجهود المكثفة لإنهاء الصراع

المستمر في البلاد منذ 9 سنوات.



وتستمر

عملية التبادل التي بدأت أمس الجمعة 3

أيام، في إطار تنفيذ

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