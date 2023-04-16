2023/04/16 | 01:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شرطة الديوانية، اعتقال متهم برمي "رمانة هجومية" على منزل شقيقه.

وقالت الشرطة في بيان، إن "قوة من مركز شرطة المهناوية وبمتابعة من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي القت القبض على أحد المتهمين برمي رمانة هجومية عل منزل شقيقه دون حصول اية اضرار بشرية بعد مطاردته لحظة هروبه إلى الاراضي الزراعية القريبة من منزله".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم برمي "رمانة" على منزل شقيقه في الديوانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم برمي "رمانة" على منزل شقيقه في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).