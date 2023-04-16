بقرار قضائي.. النزاهة تطالب الجمعيات الفلاحية بالسند القانوني لبقاء رئيسها بمنصبه

2023/04/16 | 01:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت هيئة النزاهة الاتحادية، وبناء على قرار قضائي، اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، بيان السند القانوني لبقاء "المشكو منه حيدر عبد الواحد"، رئيسًا للاتحاد رغم القرار التمييزي من محكمة استئناف الرصافة.

وكانت انتخابات الجمعيات الفلاحية قد شهدت جدلًا وطعنًا بنزاهتها من قبل نواب وجهات قانونية عديدة، بعد فوز عبد الواحد بمنصب رئاسة الجمعيات، بالرغم من المشاكل القانونية التي تحيط به، وبنزاهة انتخابات الجمعيات وفوزه بالمنصب.

وفي الوقت الذي يعاني القطاع الزراعي من مشاكل عدّة، يرى مراقبون أن تسليم مصير الفلاحين الذين يناهز عددهم الـ3 ملايين مواطن في العراق، لشخصية مشكوك بسيرته، وبوضعه القانوني، سيضاعف من تردّي القطاع الزراعي ووضع الفلاحين.

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