حميدتي.. من هو قائد قوات الدعم السريع وكيف عزز سلطته في السودان؟

2023/04/16 | 01:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتل قوات الدعم السريع وهي مجموعة شبه عسكرية، مكانة بارزة في السودان، حقق زعيمها - محمد حمدان دقلو (حميدتي)- صعودًا سريعًا إلى السلطة بدأ في نزاع دارفور في السودان في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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