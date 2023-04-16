شاهد بالفيديو.. آخر مستجدات قانون الموازنة من داخل البرلمان العراقي

2023/04/16 | 02:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: juZiQTaEXmI

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